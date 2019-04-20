İmamoğlu, Galatasaray-Kayserispor Maçı Sonrası Açıklamalarda Bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray-Kayserispor karşılaşmasını tribünden takip etti. İmamoğlu maç sonu yaptığı açıklamada, "Türk futbolu adına güzellikler olsun istiyorum. Bugün de Galatasaray maçındaydık. Sporla, kulüplerle her yerde olacağız. Şehirle bütünleşmenin kuvvetli bir bağını yakalayacağız." dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmayı tribünden takip eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"ÇOK KEYİFLİYDİM GALATASARAYLI TARAFTARLARININ ARASINDA"
Galatasaray'ın iyi bir skor aldığını aynı zamanda Kayserispor'un da iyi mücadele ettiğini belirten İmamoğlu, "Türk futbolu adına güzellikler olsun istiyorum. İstanbul'da özellikle 3 büyük takım Türk futbolunun lokomotifi. Bugün de Galatasaray maçındaydık. Galatasaray, iyi bir skorla maçı bitirdi. Kayserispor'da iyi mücadele etti. Bir tarafı da centilmenlikle devam eden bir maçtı. Güzel, sadece tezahürat, alkış var. Hep böyle olsun. Sahalar mutlu olsun. Toplum mutlu olsun. Spor; mutluluk, sevinçtir, barıştır. Aynı zamanda enerjidir. Onu almaya geldim. Çok da keyifliydim Galatasaraylı taraftarların arasında. Güzel anılar aldık. Bundan sonra biz sahalarda olacağız. Sporla, kulüplerle her yerde olacağız. Şehirle bütünleşmenin kuvvetli bir bağını yakalayacağız" diye konuştu.
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İşigücü karıştırmak bu militan 2013 te bir mayıs olaylarına karışmişCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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Binali Yıldırım işte bu sebepten kaybetti. 3 büyüklere rakip çıkardılar Başakşehiri birde şampiyon yapmaya kalktılar.Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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SN:BAŞKAN NE OLURSUN BIRAKIN FUTBOL MAÇLARINI İŞİNİZE BAKIN İSTANBULU SORUNLARI DAĞ GİBİ YEREL YÖNETİM OLARAK İŞİNİZ ÇOK AMA SİZ SÜREKLİ MÜTEMADİYEN MAÇLARDASINIZ ARTIK ŞU SORUNLARI ÇÖZMEYE BAŞLAYINCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Korumalara bakbe sanki bana cumhur baskani secilmis vergilerin nereye gitti belli oluyorCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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İŞİ GÜCÜ MAÇLARA MI BAGLADIN HALK İŞ YAP DİYOR.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır