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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Amerika Birleşik Devletleri, İETT, Ekonomi, Güncel

İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi

İBB Başkanı İmamoğlu, İETT'de görevli 2 ustanın sadece ABD'de üretilen 70 bin dolar değerindeki metrobüs yedek parçasını tamir etmeyi başarmasının üzerine personeli makamında ağırlayarak teşekkür edip 3 maaşla ödüllendirilmeleri için talimat verdi.

14.04.2020 15:29 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:36
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi

İETT'de görev yapan oto elektrik ustası Mustafa Kabaoğlu ve mekanik ustası İbrahim Karaman, normal şartlar altında orijinali ABD'den getirilmesi gereken 70 bin dolarlık bozuk yedek parçayı tamir etmeyi başardı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ustaların 3 maaş ikramiye ile ödüllendirilmesi için talimat verdi.

Kabaoğlu ve Karaman'ın başarısını bu sabah sosyal medya hesaplarından duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğle saatlerinde de 2 ustayı, Florya'daki başkanlık konutunda ağırladı. Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen görüşmede, İETT Genel Müdürü Alper Kolukısa ve Garaj Şefi Samet Arıkan da hazır bulundu.

İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi

"YÜZDE 1 MALİYETLE ARKADAŞLARIMIZ KENDİLERİ YAPIYORLAR"

Kolukısa, "Parça değeri yaklaşık 70 bin dolar olan, hibrit sistemle ilgili parçayı tamir ettiler. Sadece Amerika'da yapılabiliyordu. Şu an İETT garajında, yüzde 1 maliyetle arkadaşlarımız kendileri yapıyorlar. Hem araçlarımız artık beklemiyor hem de daha fazla aracı servise verebiliyoruz. Bunlar, Hollanda'dan alınan metrobüs araçları. Birçoğu yatıyordu. Bugün ise 30'a yakını artık çalışıyor" sözleriyle, ustaların çalışmasını özetledi.

Kolukısa'nın ardından konuşan İmamoğlu, "Emeğinize sağlık. Allah razı olsun. Kuruma hizmet ediyorsunuz. Hatta kendi sermayemizi korumuş oluyorsunuz. Hem size hem diğer iki arkadaşımızın bu emeğine minnet duyuyoruz, teşekkür ederiz" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

USTALAR: EN ÖNEMLİ ŞEY BÖYLE BİR ÇALIŞMANIN DEĞER BULUYOR OLMASI

Kabaoğlu, Karaman ve Arıkan da İmamoğlu'na kendilerini ağırlamasından dolayı teşekkür ederek, "Bu imkanların sunulmuş olması da önemli tabii ki. Bize güvenildi. En önemli şey, böyle bir çalışmanın bir yerlerde değer buluyor olması. Bizim için en büyük önemi de bu teşkil ediyor" dediler.

İmamoğlu da bu sözlere şu karşılığı verdi:

"Değer bulmak zorunda. Yetenekli insanlarımız var. Onlara, o fırsatı vermek, yöneticilerimizin o gözle bakıp, o ortamı sağlaması. Bunun örneklerini artırmamız lazım. Sadece İETT'de değil, başka taraflarda da aynı şekilde, üreten insanlarımıza o fırsatı vermemiz lazım. İyi performansı ödüllendirmeliyiz, ki örnek olsun. Başkaları da 'Ben daha fazla ne yapabilirim ne verebilirim' diyerek o gözle baksın. Kuruma olan ait olma duygusunu da büyütür. Geriden gelen yetenekli arkadaşları siz yetiştirirsiniz. Yanınızdayız. Bunu duyduğumda, izlediğimde sabah, sizlerle çalışmaktan gerçekten gurur duydum Belediye Başkanı olarak."

İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi

İMAMOĞLU'NDAN ÜÇ MAAŞ İKRAMİYE TALİMATI

İmamoğlu, görüşmenin sonunda Genel Müdür Kolukısa'ya şu talimatı verdi:

"Bu tür çalışmalarını arkadaşlarımızın kurumsal olarak ödüllendirmemiz lazım. Yönetmeliğe uygunluğuna bir bakın; ben, Başkan olarak, böyle kıymetli bir işi başarmış arkadaşlarımıza 3 maaş ikramiye verilmesi, değerli bir işe imza attıkları için haklarıdır diye düşünüyorum. Bunu, hemen hızlıca çalışmanızı istiyorum. Biliyorum ki arkadaşlarım, görevlerinin gereğini yaptılar hiçbir maddi karşılık beklemeksizin. Onun farkındayım, ama kurum, başarıyı ödüllendirmeli ki motivasyon büyüsün. Bu, şu zor günlerde moral gibi oldu insanlara. Bizim de kurum olarak sizleri ödüllendirmek boynumuzun borcu."

İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi
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