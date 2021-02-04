İlyas Tüfekçi'ye 61. yaş günü kutlaması

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ALS hastalığı ile mücadele eden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İlyas Tüfekçi'nin 61. yaş günü kutlandı.

ALS hastalığı ile mücadele eden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İlyas Tüfekçi'nin 61. yaş günü kutlandı.

İlyas Tüfekçi'nin kızı İlkin Tüfekçi, sosyal medyada hesaplarından babasıyla doğum gününü kutladığı görüntüyü yayımladı.

İlkin Tüfekçi, paylaştı mesajda, "Herkese bütün güzel dilekleri ve duaları için teşekkür ederiz. Çok mutlu oldu. Tüm videoları tek tek izledi. İyi ki babacığım." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı