İllegal bahis, Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giymiş eski futbolcuların başını büyük derde soktu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski yıldızları Dirk Kuyt ile Wesley Sneijder'in başı illegal bahisle dertte. Hollanda basını eski futbolcuların illegal bahis soruşturması kapsamında ifadelerinin alındığını iddia etti.

SNEIJDER SUÇLAMALARI REDDETTİ

Fanatik'in AD ve Telegraaf'dan aktardığı habere göre; Bazı teyplerde Kuyt'ın bir bahis sitesinde günde 25 bin euro bahis oynadığı iddia edilirken Sneijder'in ise bahislerden kaynaklı borçları nedeniyle tehditlere maruz kaldığı ileri sürüldü. İddialara göre Sneijder bahis oynadığını ve borcunun olduğunu reddederken, Kuyt ise bahis oynadığı itirafında bulundu ancak profesyonel kariyeri bittiğinde bunu yaptığını söyledi.

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