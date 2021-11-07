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İllegal bahis, Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giymiş eski futbolcuların başını büyük derde soktu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
İllegal bahis, Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giymiş eski futbolcuların başını büyük derde soktu

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Dirk Kuyt ile Galatasaray'da oynamış Wesley Sneijder'in illegal bahis davası kapsamında ifadelerinin alındığı iddia edildi. Kuyt, 25 bin euro bahis oynadığını ancak bunu kariyerini sonlandırdıktan sonra yaptığını söylerken, Sneijder'in ise bahis borçları nedeniyle tehditlere maruz kaldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski yıldızları Dirk Kuyt ile Wesley Sneijder'in başı illegal bahisle dertte. Hollanda basını eski futbolcuların illegal bahis soruşturması kapsamında ifadelerinin alındığını iddia etti.

SNEIJDER SUÇLAMALARI REDDETTİ

Fanatik'in AD ve Telegraaf'dan aktardığı habere göre; Bazı teyplerde Kuyt'ın bir bahis sitesinde günde 25 bin euro bahis oynadığı iddia edilirken Sneijder'in ise bahislerden kaynaklı borçları nedeniyle tehditlere maruz kaldığı ileri sürüldü. İddialara göre Sneijder bahis oynadığını ve borcunun olduğunu reddederken, Kuyt ise bahis oynadığı itirafında bulundu ancak profesyonel kariyeri bittiğinde bunu yaptığını söyledi.

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Ali Gülhan
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