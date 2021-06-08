İlkbahar yağmurlarıyla bereketlenen Amik Ovası'nda 220 bin ton buğday rekoltesi bekleniyor

Türkiye'nin, önde gelen tarımsal üretim merkezlerinden Hatay'daki Amik Ovası'nda, bu yıl 220 bin ton buğday rekoltesi hedefleniyor.

Türkiye'nin, önde gelen tarımsal üretim merkezlerinden Hatay'daki Amik Ovası'nda, bu yıl 220 bin ton buğday rekoltesi hedefleniyor.

İklim özellikleri sayesinde verimli topraklarında birçok ürün yetiştirilen Amik Ovası'nda, mevsim şartlarının iyi seyretmesi ve ilkbahar yağmurları buğday hasadında rekolte beklentisini arttırdı.

Mevsim koşullarının iyi seyretmesi bölgedeki çiftçileri de sevindirdi.

Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, bölgenin, önemli buğday üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Bölgede geçen yıl 218 bin ton buğday rekoltesi elde edildiğini belirten Çolakoğlu, bu yılki ilkbahar yağışlarının verim beklentisini de yükselttiğini aktardı.

Çolakoğlu, meteorolojik ve zirai kuraklık yaşanmadığını ifade ederek, "Kentimiz yağış yönünden iyi bir yıl geçirdi. Nisan ayı sonlarına kadar yağan yağmurlar buğdayda gereken suyu sağlamış oldu. Bu yıl yine 520 bin dekara varan buğday ekimimiz oldu. Buradan beklentimiz 220 bin ton buğday rekoltesi almak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hububat ve bakliyat alım fiyatlarının üreticiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını dile getiren Çolakoğlu, "Yağışlarla birlikte rekoltenin yüksek olması ve alım fiyatlarının beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla önümüzdeki yıllarda buğday üretiminde artış sağlanacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Üreticilerden Hasan Şeker de Amik Ovası'nda 350 dönümlük alanda buğday yetiştirdiğini söyledi.

Dönümden ortalama 600 kilogram ürün aldığını belirten Şeker, "Açıklanan buğday fiyatlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda da verimlerin ve fiyatların bu yılki gibi güzel olmasını diliyoruz. Yağmurlar ürünümüzü bereketlendirdi. Tüm üretici arkadaşlarımıza hayırlı hasatlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız