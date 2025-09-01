İlkay Gündoğan yerli statüsünde mi, yabancı statüsünde mi sayılıyor?

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray, uzun süredir orta saha hattına takviye için görüştüğü İlkay Gündoğan transferinde son noktaya geldi. Peki, deneyimli futbolcu ligde yerli statüsünde mi değerlendirilecek, yoksa yabancı kontenjanında mı sayılacak?

Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile sarı-kırmızılılar anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncunun gece saatlerinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi imzayı atması bekleniyor. Peki, Gündoğan Türkiye'de hangi statüyle sahaya çıkacak: yerli mi yoksa yabancı mı?

İLKAY GÜNDOĞAN TRANSFERİ BİTTİ

Galatasaray, Manchester City'den İlkay Gündoğan transferini bitirdi. Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli orta saha ile 2 yıllık sözleşme yaparken, oyuncuya yıllık 7 milyon euro garanti ücret ödeyecek.

İSTANBUL YOLCUSU

Transferin ardından uçuş programı da hazırlandı. Tecrübeli futbolcu salı günü sabaha karşı İstanbul'a inecek, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi imzalar atılacak.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Manchester City formasıyla 4 maçta görev alan Gündoğan, 2 gol atıp 1 de asist yaparak takımına skor katkısı sağladı.

YERLİ Mİ, YABANCI MI?

İlkay Gündoğan Süper Lig'de yerli statüsünde değerlendirilecek. Çünkü futbolcu, Almanya Milli Takımı'nı 15 Haziran 2015 öncesinde seçtiği için mevcut kurallar gereği yabancı kontenjanına girmeyecek.

Osman DEMİR
