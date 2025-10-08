İlkay Gündoğan, Kemerburgaz'da yaşanan bir olayla gündeme geldi. Gündoğan'ın sinirlendiği ve adının karıştığı bu 'Nutella olayı' merak konusu oldu. İşte detaylar...

İLKAY GÜNDOĞAN NUTELLA OLAYI NEDİR?

Gazeteci İbrahim Seten, İlkay Gündoğan ile ilgili bir olayı aktardı.

Seten'in açıklamaları şu şekilde: "İlkay Gündoğan'ın futbolculuktan sonra teknik kadroya geçişi olabilir. Yemeklerde ne yeniyor, bunu sorgulayan bir adam Kemerburgaz'da Nutella görmüş ve çılgına dönmüş. 'Kaldırın bunu' demiş ve Nutella'yı yok etmiş." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'ı Kemerburgaz'da sinirlendiren bir detay ortaya çıktı. Peki, İlkay Gündoğan Nutella olayı nedir?