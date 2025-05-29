Premier Lig ekibi Manchester City'nin 34 yaşındaki tercübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın İstanbul'da Süper Lig deviyle transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi. Peki, İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı gelecek?

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY'A MI GELECEK?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Türk asıllı Alman oyuncunun dün Galatasaraylı yöneticilerle bir görüşme yaptığı öğrenildi. Dries Mertens'in ayrılığıyla birlikte bu bölgeyi dolduracak kalitede bir futbolcu arayan sarı-kırmızılıların İlkay için yoğun çaba harcadığı gelen haberler arasında.

Habere göre, İlkay Gündoğan ile Galatasaray yöneticileri arasında bir görüşme gerçekleşti. Deneyimli futbolcunun Galatasaraylı yöneticilerle görüşmelere devam edeceği ve daha sonra Türkiye'de ayrılacağı aktarıldı. Son pürüzlerin de giderilmesi durumunda İlkay Gündoğan'ın Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Futbol yorumcusu Haldun Domaç'ın haberine göre; tecrübeli oyuncu Kemerburgaz'da kendine villa bakıyor.

İlkay Gündoğan'ın Manchester City ile olan sözleşmesi otomtik olarak 1 yıl uzamıştı.