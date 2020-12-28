İlk yarının bitiş düdüğü sonrası ortam gerildi! Hakem kırmızı kartına başvurdu
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İlk yarının bitiş düdüğü sonrası ortam gerildi! Hakem kırmızı kartına başvurdu

28.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:12

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Arda Kardeşler'e tepki gösteren Sivassporlu Hakan Aslantaş, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçında ilk yarının bitiş düdüğü sonrasında Sivassporlu Hakan Aslantaş, hakem Arda Kardeşler'e büyük tepki gösterdi.

Tepkiler sonrasında Arda Kardeşler, Sivassporlu futbolcuyu iki sarı karttan kırmızı kart gösterek oyun dışına gönderdi. Güçlü rakibi karşılaşmanın ilk yarıyı 1-0 geride kapatan kırmızı beyazlılar, ikinci yarıda 10 kişi mücadele edecek.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

İlk yarının bitiş düdüğü sonrası ortam gerildi! Hakem kırmızı kartına başvurdu
Haber Yorumları (5)
FB: çıkmış topa gol verdi boşunasivasspora kırmızı kart verdi hakem resmen doğradı sivassporu maçı resmen verdi beşiktaşa yazıklar olsun
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YAZIK: vallahi yazık hiç yoktan atmış hakem aman sergen hoca gitmesin beşiktaş yarıştan kopmasın diye bu kadarda olmaz ki boşu boşuna kırmızı vermiş
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RESMEN: resmen yaktı sivassporu hiç yoktan kırmızı vermiş hakem anlaşıldı bu yıl beşiktaşı şampiyon yapacaklar aman zirveden kopmasın sergen gitmesin diye
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 21:22:10. #1.14#
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