İlk derbisinde Fenerbahçe'yi ayakta tuttu! Berke Özer maçta son düdüğün çalmasıyla hüngür hüngür ağladı - Haberler Spor
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İlk derbisinde Fenerbahçe'yi ayakta tuttu! Berke Özer maçta son düdüğün çalmasıyla hüngür hüngür ağladı

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İlk derbisinde Fenerbahçe'yi ayakta tuttu! Berke Özer maçta son düdüğün çalmasıyla hüngür hüngür ağladı

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. 90+4. dakikada Miguel Crespo'yla galibiyete uzanan sarı-lacivertlilerde kaleyi Altay'dan devralan Berke Özer, mücadelenin son düdüğünün çalmasıyla gözyaşlarına boğuldu.

Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek mücadelede 83. dakikada 10 kişi kalan sarı-lacivertliler 90+4. dakikada Miguel Crespo'yla sahadan galip ayrıldı.

YAPTIĞI KURTARIŞLARLA TAKIMI OYUNDA TUTTU

Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında kalesinde devleşen Fenerbahçe'nin genç eldiven Berke Özer, yaptığı kurtarışlarla takımını oyunda tutan isim oldu. 21 yaşındaki kaleci karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.

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