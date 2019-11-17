"İlk 500 marka içine bir Türk markası sokmayı hedefliyoruz"

17.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:33

Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları öncesinde üniversite öğrencileri ile bir araya gelen ATO Başkanı Baran, "Dünyanın en değerli markalarının listesine Türk markasının girmesini hedefliyoruz" dedi.