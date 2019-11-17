"İlk 500 marka içine bir Türk markası sokmayı hedefliyoruz"
Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları öncesinde üniversite öğrencileri ile bir araya gelen ATO Başkanı Baran, "Dünyanın en değerli markalarının listesine Türk markasının girmesini hedefliyoruz" dedi.
17.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:33
Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları öncesinde üniversite öğrencileri ile bir araya gelen ATO Başkanı Baran, "Dünyanın en değerli markalarının listesine Türk markasının girmesini hedefliyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com