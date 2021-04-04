İlk 5 maçında 5 gol atan Mohamed, Falcao döndükten sonra dibe vurdu

Devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten kiralanan 23 yaşındaki forvet Mostafa Mohamed, Cimbom'da hızlı bir giriş yapıp 5 maçta kez ağları sarsmıştı. Ancak genç forvet, sakatlıktan dönen Radamel Falcao ile forma rekabetine girdikten sonra suskunluğa büründü, 4 maçta silik bir performans gösterdi.