İlk 5 maçında 5 gol atan Mohamed, Falcao döndükten sonra dibe vurdu

Devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten kiralanan 23 yaşındaki forvet Mostafa Mohamed, Cimbom'da hızlı bir giriş yapıp 5 maçta kez ağları sarsmıştı. Ancak genç forvet, sakatlıktan dönen Radamel Falcao ile forma rekabetine girdikten sonra suskunluğa büründü, 4 maçta silik bir performans gösterdi.
Sarı-Kırmızılılar'ın forvet hattındaki rekabet skor hanesine iyi yansımadı. Sakatlıktan sonra Sivas ve Kayseri maçlarında fileleri havalandıran Falcao, formdaki Mustafa Mohamed'in iyi giden grafiniği terse çevirdi. Mohamed'in, Kolombiyalı golcü döndükten sonra az süre almaya başlamasıyla skor üretmesi durdu, istatistiklerde çakıldı.
SADECE 1 İSABET TUTTURDU
Mısırlı oyuncu, oynadığı son 4 karşılaşmada 8 şutta 1 isabet sağlarken, gol sevinci yaşayamadı. Mohamed, son olarak 28 Şubat'ta oynanan BB Erzurumspor maçında ağları sarsmıştı.
OYUNA KATKISI AZALDI
İlk haftalarda skorerliğinin yanı sıra arkadaşlarına servis yapan, alan açan ve rakip savunmayı yıpratan 23 yaşındaki santrfor, son 4 karşılaşmada oyun içinde çok silik bir görüntü çizdi. Terim'in, ilk 11'deki tercihinin Falcao'dan yana olması bekleniyor.