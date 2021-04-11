İlk 11'deki yerini Sosa'ya kaptıran Gustavo, sezon sonu da takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun ligin geri kalan haftalarda yedek bekleyeceği, sezon sonunda da takımdan gönderileceği iddia edildi. Ligin ikinci yarısında sakatlıktan döndükten sonra bekleneni veremeyen ve ona nazaran daha formda olan Sosa'nın süre alamaması, Brezilyalı oyuncuyu vazgeçilmez statüsünden düşürdü. Önümüzdeki sezon Gustavo ile yola devam edilmeme ihtimali var.

Sarı-Lacivertliler'de Gustavo ile ilgili karar aşamasına gelindi. Son haftalarda orta sahada değişime gidileceği, Gustavo'nun 'dinlendirilerek' kenara geleceği öğrenildi. Orta sahada 3 dinamik ismin yer alması bekleniyor. Sabah'ın haberine göre; Gustavo'nun kalan maçlarda dinlendirilmesini tartışıyor teknik ekip. Defansif yönden katkı veren Gustavo, ofansta ise hayal kırıklığı oldu. Teknik ekibin raporlarında, sahada olduğu süre boyunca takımın boyunu uzatıyor ve takım pozisyona giremiyor.

YERİNE SOSA GEÇİYOR

Haberde taraftarın da Gustavo'ya tepkili olduğu, dinlendirilmesine yönelik tepkilerin olduğu aktarıldı. Daha hücumcu bir takım isteyen teknik ekip, taraftarın da yüzünü güldürmek için hücum gücü yüksek Sosa'yı o bölgeye monte edecek.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Bu sezon düşüşe geçen Brezilyalı oyuncuya geçtiğimiz yaz döneminde birkaç Fransız ekibinin teklifi olmuştu. Yüksek ücret almaya devam eden ve performansı gerileyen Gustavo için gelen teklifler değerlendirmeye alınacak. Fenerbahçe'nin mevcut orta sahasındaki oyuncuları Ozan, İrfan, Mert Hakan ve Sosa, Gustavo ile bir türlü uyum sağlayamadı.