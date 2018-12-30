Ilgın Şeker Fabrikasının Satışı İptal Edildi

Konya'nın Ilgın ilçesindeki, Ilgın Şeker Fabrikasının satışı iptal edildi. Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yusuf Yazır, satışın iptalinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Geçtiğimiz Nisan ayında ihalesi yapılan Ilgın Şeker Fabrikasının satışı iptal edildi. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Ilgın Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 636 milyon lira bir firma vermişti. İhale tamamlanmasına rağmen daha sonraki süreçte fabrikayı teslim almak için firma yetkililerinin herhangi bir girişimde bulunmadığı ifade edilmişti.

İhale süreci sonrası yaşanan belirsizlik pancar üreticisi ile çalışanları tedirgin ederken fabrikanın ihaleyi kazanan firma tarafından devralınmaması üzerine pancar alım kampanyası Türkşeker tarafından başlatılmış ve bu kampanya döneminde de fabrika işletilmeye devam etmişti. Özelleştirme ihalesini kazanan firmanın devir işlemleri konusunda adım atmaması nedeniyle Ilgın Şeker Fabrikasının ihalesi iptal edildi.

"Belirsizlik sona erdi"

Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yusuf Yazır yaptığı açıklamada, Ilgın Şeker Fabrikasının satışının iptali için emeği geçenlere teşekkür ederek, "Binlerce pancar üreticisi açısından en önemli husus belirsizliğin sona ermesidir" dedi. Yazır, bu karar sonrası pancar üreticisinin muhatabının netleştiğini belirtirken, üreticinin bir yandan bu sene hasadını yaptığı pancarı fabrikaya teslim ettiğini bir yandan da gelecek yıl için ekim alanlarını planlamak zorunda olduğunu hatırlatarak, kararın zamanlamasının da yerinde olduğunu, belirsizlik sona erdiği için önümüzdeki yılın ekim sözleşmelerinin de aksamadan yapılabilecek olmasının üreticiyi ferahlattığını, bölge üreticisinin bu karar sonrası rahat bir nefes aldığını vurguladı. Yazır, ülkemizin en karlı ve işletme verimliliği en yüksek fabrikalarından biri olan Ilgın Şeker Fabrikasının özelleştirme ihalesinin iptalinin bir fırsat olduğunu, ihale sürecinde değerini bulmadığını düşündükleri satışın iptaliyle sanayinin incisi kıymetli bir tesisin kamuda kalmasının ülkemiz, devletimiz, milletimiz ve hemşehrileri için sevindirici olduğunu, pancar üreticisinin kaybetmekten korktuğunu tekrar kazanmanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi. - KONYA

Kaynak: İHA