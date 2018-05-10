İlaçta Yokluk Dönemi Başlıyor

Aynı günde 1 milyar TL'lik iki tesisin yatırımına hazırlanan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, kurun geldiği seviyenin ilaç sektörünü çok zorladığını, ithal ilaçların piyasada bulunamayacağı dönemin yaklaştığını söyledi.

İlaçta Yokluk Dönemi Başlıyor

Aynı günde 1 milyar TL'lik iki tesisin yatırımına hazırlanan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, kurun geldiği seviyenin ilaç sektörünü çok zorladığını, ithal ilaçların piyasada bulunamayacağı dönemin yaklaştığını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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