İlaçta Yokluk Dönemi Başlıyor

Aynı günde 1 milyar TL'lik iki tesisin yatırımına hazırlanan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, kurun geldiği seviyenin ilaç sektörünü çok zorladığını, ithal ilaçların piyasada bulunamayacağı dönemin yaklaştığını söyledi.