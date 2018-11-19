İl Özel İdaresinden Vali Doruk'a Brifing

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini ziyaret etti.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı tarafından karşılanan Vali Doruk, daha sonra toplantı salonuna geçti.



Yazıcı ve birim müdürleri, yaptıkları sunum ile Vali Doruk'a İl Özel İdaresi'nin 2019 yılının hedefleri, bugüne kadar yürütülen projeler, KÖYDES çalışmaları, araç ve personel durumu hakkında bilgi verdi.



Brifing sonrası değerlendirme yapan Doruk, vatandaşlara hizmet odaklı kurumların başında İl Özel İdaresinin geldiğini söyledi.



İl Özel İdaresi çalışmalarını çok önemsediğini belirten Doruk, şunları kaydetti:

"Devlet olarak özellikle kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi şekilde ve en kısa sürede hizmet götürmenin gayreti içerisindeyiz. Ayrıca buralarda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini ve refah seviyelerini daha da yükseltmek için bütün kurumlarımızla çalışmalarımızı özverili şekilde sürdürmeliyiz."