İkinci el telefon ve tablette başlatılan "garantili satış" uygulaması kapsamında 3 firmaya yetki verildi
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İkinci el telefon ve tablette başlatılan "garantili satış" uygulaması kapsamında 3 firmaya yetki verildi

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İkinci el cep telefonu ve tabletler için garantili satış dönemi başlatılmıştı. Ticaret Bakanlığı'nın vatandaşın yaşadığı mağduriyetin önüne geçilmesi için hayata geçirdiği uygulama kapsamında 3 firmaya yenileme merkezi açma yetkisi verildi. Bu firmalar tüketiciden satın aldıkları telefon ve tabletlerin bakım ve onarımını yaptıktan sonra en az 1 yıl garanti ile satacak.

Türkiye'de artık yeni bir dönem başlıyor. Kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı bir şekilde "yenilenmiş ürün" olarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkındaki Yönetmelik" şartlarını yerine getiren 3 firmaya yenileme merkezi açma yetkisi verildi. Bu firmalar şimdi tüketicilerin kullanmadığı telefon ve tabletlerini satın alacak. Bu ürünler, gerekli montaj, bakım, onarım ve yazılım sorunları çözülerek tekrar satışa sunulacak.

YÖNETMELİĞE AYKIRI DAVRANANIN BELGESİ İPTAL EDİLECEK

Yenileme merkezinde satılan 2. el telefon ve tabletlere en az 1 yıl garanti verilecek. Yönetmeliğe aykırı davranarak, tüketiciyi mağdur eden yenileme merkezlerinin ise belge iptaline varana dek idari cezalar uygulanacak. Düzenlemeyle kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünler tekrar ekonomiye kazandırılmış olacak. İsrafın ve çevreye verilen zararın önlenmesi sağlanacak. İthalatın azaltılması da hedefleniyor.

TÜRKİYE'DE CEP TELEFONU KULLANIM SÜRESİ 2 YIL

Türkiye dünyada en sık cep telefonu değiştiren ülkelerden bir tanesi. Araştırmalara göre Türkiye'de ortalama cep telefonu kullanım süresi de 2 yıl. Yapılan bir araştırmaya göre; Türkiye'de 2 yılda bir telefon değiştirilmesinin nedenleri arasında akıllı telefonların kullanılması, yeni modele yükseltme ve kamerasının daha iyi olduğu bir telefonun tercih edilmesi gösteriliyor.


İkinci el telefon ve tablette başlatılan 'garantili satış' uygulaması kapsamında 3 firmaya yetki verildi
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