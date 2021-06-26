İkinci el otomobil piyasasında bayram hareketliliği başladı
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İkinci el otomobil piyasasında bayram hareketliliği başladı

İkinci el otomobil piyasasında bayram hareketliliği başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pandemi döneminde uzun bir süreyi durgun geçiren ikinci el otomobil piyasasında bayram öncesi hareketlilik başladı.

Pandemi döneminde uzun bir süreyi durgun geçiren ikinci el otomobil piyasasında bayram öncesi hareketlilik başladı.

Pandemi döneminden olumsuz etkilenen sektörlerden biri olan otomobil sektörü kısıtlamaların esnetilmesiyle toparlanmaya başladı. Uzun bir süredir durgunluk yaşayan ikinci el otomobil piyasasında kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte hareketlilik başladı. Otomobil pazarlarında hareketliliğin aşılanmanın yaygınlaşması ve 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların kalkacak olmasıyla devam etmesi bekleniyor.

İkinci el otomobil piyasasının pandemi ve kısıtlamalardan dolayı kötü bir sezon geçirdiğini söyleyen Galerici Yunus Ete, "Otomobil sektörü pandemi ve kısıtlamalardan dolayı kötü bir dönem geçirdi. Havaların ısınması ve bayram öncesi kısıtlamaların esnetilmesiyle ikinci el otomobil piyasasında bir hareketlilik başladı. Önceki senelerde de bayram öncesi hareketlenme olurdu, bu sene ise pandeminin etkisini hissetsek bile bir hareketlilik başladı. Araç fiyatlarının düşmesini bekleyen insanlar vardı ama araç fiyatlarının düşeceğini düşünmüyorum. Pandemi etkileri sadece otomobil piyasasını değil birçok sektörü olumsuz etkilemişti. Bayram sonrasında ise aşılanmanın yaygınlaşmasıyla otomobil piyasası da dahil her şeyin düzeleceğini umuyoruz" dedi.

"İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı"

Bayram öncesi dönemlerde otomobil alımlarının arttığını ifade eden Galerici Uğur Potur ise, "İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı. 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların kalkmasıyla piyasaların eski günlerine döneceğini öngörüyoruz. Müşterilerimiz gelmeye başladı fakat otomobil kredi faizlerinin düşmesini istiyorlar. Havalar ısındı, önümüzde de bayram var. Bu dönemlerde ikinci el otomobil alım satımları artıyor. Bizde bu dönemde piyasaların hareketlenmesini bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

İkinci el otomobil piyasasında bayram hareketliliği başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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