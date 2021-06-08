İkinci el araç alım-satımında ekspertiz raporu zorunluluğu kayıt dışılığı engelleyecek
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İkinci el araç alım-satımında ekspertiz raporu zorunluluğu kayıt dışılığı engelleyecek

İkinci el araç alım-satımında ekspertiz raporu zorunluluğu kayıt dışılığı engelleyecek
Anadolu Ajansı / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi

letgo Genel Müdürü Onur Kavak, ikinci el araç alım-satımında ekspertiz raporu zorunluluğunun, sektörde markalaşmayı ve kurumsallaşmayı hızlandıracağını belirtti.

letgo Genel Müdürü Onur Kavak, ikinci el araç alım-satımında ekspertiz raporu zorunluluğunun, sektörde markalaşmayı ve kurumsallaşmayı hızlandıracağını belirtti.

Kavak, ikinci el araç alım-satımında ekspertiz raporu zorunluluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

8 yaş ve 160 bin kilometrenin altındaki araçlar için TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmelerinden ekspertiz raporunun alınmasını zorunlu hale getiren uygulamanın ikinci el araç sektöründe kayıt dışı ekonomiyi yarı yarıya engelleyeceğini ve satışı yapılan araçların takibinin kolaylaşacağını belirten Kavak, kademeli normalleşmeye dönülmesi, mevsimsel hareketlilik ve sıfır araçlarda yaşanan çip krizi nedeniyle ikinci el araçlara yönelik talebin yüzde 10-15 civarında arttığını ifade etti.

Kavak, son 3 ayda canlanmaya başlayan bu talebin henüz fiyatlara gözle görülür bir şekilde yansımadığının altını çizdi.

Gelecek dönemde de fiyatlardan bağımsız olarak talebin artmasını ve sektörün büyümesini beklediklerini dile getiren Kavak, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir büyüme için araç alım-satımının yasal yaptırımlarla kontrol altına alınması, süreçlerin güvenli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi çok önemli. Ayrıca bu düzenleme ile ikinci el araç sektöründe markalaşma yani kurumsallaşmanın hızlanacağını öngörüyoruz. Böylece tüketiciler ikinci el araç satarken veya alırken güven sorunu yaşamadan gönül rahatlığıyla alım satım yapmanın keyfini sürecek. letgo oto+ olarak sektörün itibarına ve büyümesine katkı sunacağını düşündüğümüz bu adımı destekliyoruz.

Bu sene ilk olarak Maslak'ta ardından Pendik'te açılan letgo oto+ merkezlerimize gelen müşterilerimizin ekspertiz ile kontrol edilen araçlarını en ufak çizik detayına kadar kaydediyor ve her araca özel bir portföy oluşturuyoruz. Aynı zamanda eğer müşterimiz yine merkezimizden bir araç satın almak isterse; 12 ay/20 bin km garanti ve TSE onaylı ekspertiz raporuna sahip araçlarımızın satışlarını letgo oto+ güvencesiyle gerçekleştiriyoruz. Kısacası deneyimli kadromuzu, kurum güvencesiyle birleştirerek; şeffaf, hızlı ve güvenli bir araç alım-satım deneyimini müşterilerimize sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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İkinci el araç alım-satımında ekspertiz raporu zorunluluğu kayıt dışılığı engelleyecek - Haberler Ekonomi
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