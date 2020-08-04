Iker Casillas Futbola Veda Etti Futbol tarihinin en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Iker Casillas, 20 seneyi aşan kariyerine veda etti. Efsane olduğu Real Madrid'de kazanılmadık kupa bırakmayan Casillas, kariyerinin son yıllarını geçirdiği Porto'da da başarılı yıllar geçirmesinin yanı sıra, altı yıl içerisinde bir Dünya Kupası ve iki Avrupa Şampiyonası kazanarak tarihe geçen İspanya Milli Takımı'nın da kaptanlığını yaparak tarihin en başarılı kariyerlerinden birine sahip oldu.

Futbol tarihinin en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Iker Casillas, 20 seneyi aşan kariyerine veda etti. Efsane olduğu Real Madrid'de kazanılmadık kupa bırakmayan Casillas, kariyerinin son yıllarını geçirdiği Porto'da da başarılı yıllar geçirmesinin yanı sıra, altı yıl içerisinde bir Dünya Kupası ve iki Avrupa Şampiyonası kazanarak tarihe geçen İspanya Milli Takımı'nın da kaptanlığını yaparak tarihin en başarılı kariyerlerinden birine sahip oldu. Kaynak: Dugout