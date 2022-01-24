Iğdır Patlıcan reçeli coğrafi işaret alarak tescillendi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır Patlıcan reçeli coğrafi işaret alarak tescillendi

Iğdır Patlıcan reçeli coğrafi işaret alarak tescillendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Iğdır'da yöresel bir lezzet olarak yer alan patlıcan reçeli coğrafi işaret alarak tescillendi.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da yöresel bir lezzet olarak yer alan patlıcan reçeli coğrafi işaret alarak tescillendi.

Iğdır'da genellikle sonbaharda yapılıp kışın tüketilmek üzere saklanan patlıcan reçeli yapılan çalışmalar sonucu coğrafi işareti aldı. Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Nisan 2020'de başvurduğu coğrafi işaret başvurusu olumlu sonuç verdi. Iğdır Patlıcan reçeli de coğrafi işaret alan yöresel tatlar arasında yer aldı. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Iğdır, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title