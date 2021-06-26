Iğdır Ovasında karpuz hasadı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Iğdır Ovasında karpuz hasadı başladı

Iğdır Ovasında karpuz hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Iğdır'ın Oba köyünde örtü altı olarak bilinen ve 25 gün erken üretilen karpuzlar, tezgahlarda yerini almaya başladı.

Iğdır'ın Oba köyünde örtü altı olarak bilinen ve 25 gün erken üretilen karpuzlar, tezgahlarda yerini almaya başladı.

Iğdır'da 15 yıl önce çiftçilik yapmaya başlayan ve 100 dönüm arazi üzerinde organik tarım yaparak şehirdeki diğer çiftçilere örnek olan Alican Açkan, ürettiği ürünleri bölge illere gönderiyor.

Ürünlerinin doğal olmasına önem veren Açkan, "Kar tanesi gibi bembeyaz ve aynı bal peteği gibi" dedi.

Ata ve babadan elde ettiği tohumlar sayesinde bu aroma ve lezzeti yakalayabildiğini belirten Açkan, "Iğdırlı örnek bir çiftçiyim. Bu gördüğünüz karpuz organik karpuzdur. Bu ürünün tohumu bana aittir ve kesinlikle hibrit değildir. Bu karpuzu herkese öneriyor ve tavsiye ediyorum. Her yıl Adana ile aynı anda karpuz hasadına başlıyorum. Bu yıl karpuz fiyatlarında bir kırılma var" dedi.

Karpuz fiyatlarının aşırı düştüğünü dile getiren Açkan, "Fiyatlar hızlı bir şekilde düşüşe geçti. 20 gün önce karpuzun kilogram fiyatı 5 TL idi. Biz 5 TL istemiyoruz, 1,5 ila 2 TL istiyoruz. Bu karpuzu biz tarlada 60 kuruşa verirsek sermayesini kurtarmaz" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Iğdır Ovasında karpuz hasadı başladı
Iğdır Ovasında karpuz hasadı başladı
Iğdır Ovasında karpuz hasadı başladı
Iğdır Ovasında karpuz hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

CHP'li vekil sordu Bakan Elvan yanıtladı: 2020'de vatandaşa 15 milyar 792 milyon TL ceza kesildi
CHP'li vekil sordu Bakan Elvan yanıtladı: 2020'de vatandaşa 15 milyar 792 milyon TL ceza kesildi
Kurban Bayramı öncesi yine aynı senaryo! Et ve tavuk fiyatları artıyor
Kurban Bayramı öncesi yine aynı senaryo! Et ve tavuk fiyatları artıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Hulusi Akar İlham Aliyev Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Şener Şen Hande Erçel Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Iğdır Ovasında karpuz hasadı başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 09:17:37. #1.14#

title