Iğdır'ın sembolü kayısıda hasat dönemi başladı
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Iğdır'ın sembolü kayısıda hasat dönemi başladı

İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün - Haberler | Ekonomi

Iğdır'ın sembolü kayısıda hasat dönemi başladı Iğdır'da kayısı yetiştiricileri, uzun süredir bekledikleri şalak kayısının hasadı için kolları sıvadı.

Iğdır'ın sembolü kayısıda hasat dönemi başladı

IĞDIR - Iğdır'da kayısı yetiştiricileri, uzun süredir bekledikleri şalak kayısının hasadı için kolları sıvadı.

Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen ve mikro klima özelliğine sahip kenti Iğdır'da şalak kayısısının hasadına başlandı. Iğdır'dan Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerine ihracatı yapılan, lezzetiyle yiyenleri kendine hayran bırakan şalak kayısısının ilk hasadı Iğdır'ın Halfeli Köyü'nde yapıldı. İlkbahar mevsiminde yeterli miktarda yağmur almadığı için kayısı ağaçlarından istedikleri verimi elde edemeyen kayısı yetiştiricileri, bu sene hasadın az olmasından dolayı satışlarını kent merkeziyle sınırlı tutacaklarını söyledi.

'Ürünlerimizin satışını yaptıktan sonra hasat dönemimiz de sona eriyor'

Bu sene kayısıdan bekledikleri verimi elde edemediklerini belirten kayısı yetiştiricisi Kasım Kaya, "Iğdır'da şalak kayısı toplama sezonu başladı. Genellikle her sene kayısı toplama sezonu ilk olarak kıraç topraklara sahip olmasından dolayı Halfeli Köyü'nde başlıyor. Kıraç topraklar olmasından dolayı ilk kayısılar buralarda çıkıyor. Bahçelerimizden topladığımız kayısıları götürüp kent merkezinde satıyoruz. Ürünlerimizin satışını yaptıktan sonra hasat dönemimiz de sona eriyor. Kayısı toplama çalışmalarımız yaklaşık 4-5 gün kadar sürebiliyor. Geçen seneye oranla elde ettiğimiz kayısı oranı oldukça düşük." dedi.

'Talep her sene olduğu gibi bu sene de oldukça yüksek'

Her sene yurt içine ve yurt dışına şalak kayısısının satışını yaptıklarını ancak kayısının az olmasından dolayı bu satışları bu sene gerçekleştiremeyeceklerini kaydeden Kasım Kaya, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Talep her sene olduğu gibi bu sene de oldukça yüksek. Ancak hasadın az olmasından dolayı yurt dışına satış yapamadık. Yine yurt içinde ise İstanbul, İzmir gibi illere önceki yıllarda satış yaparken bu sene bu illere de satış yapamayacağız. Şu anda sadece Iğdır'a yetecek kadar kayısı olduğunu düşünüyorum. Eğer yeterse Van, Kars, Erzurum ve Ağrı gibi çevre illere satışlarımızı gerçekleştirebiliriz. Bu sene elde ettiğimiz kayısının oranı diğer yıllara oranla az olsa da tadı hiç olmadığı kadar lezzeti. Rengi, parlaklığı ve tadı itibariyle bu seneki kayısı oldukça güzel."

Iğdır'ın sembolü kayısıda hasat dönemi başladı
Iğdır'ın sembolü kayısıda hasat dönemi başladı
Iğdır'ın sembolü kayısıda hasat dönemi başladı
Iğdır'ın sembolü kayısıda hasat dönemi başladı
Iğdır'ın sembolü kayısıda hasat dönemi başladı
Iğdır'ın sembolü kayısıda hasat dönemi başladı
Iğdır'ın sembolü kayısıda hasat dönemi başladı
Iğdır'ın sembolü kayısıda hasat dönemi başladı
Iğdır'ın sembolü kayısıda hasat dönemi başladı
Iğdır'ın sembolü kayısıda hasat dönemi başladı
Iğdır'ın sembolü kayısıda hasat dönemi başladı
Iğdır'ın sembolü kayısıda hasat dönemi başladı
Iğdır'ın sembolü kayısıda hasat dönemi başladı
Iğdır'ın sembolü kayısıda hasat dönemi başladı
Iğdır'ın sembolü kayısıda hasat dönemi başladı
Iğdır'ın sembolü kayısıda hasat dönemi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün

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