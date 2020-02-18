Ispanağın fiyatı cep yakıyor

18.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:19

Zehirlenme iddialarının ardından fiyatı 1 TL'ye kadar düşen ıspanak fiyatları aradan geçen 3 ayın ardından yükselişe geçti. Hava şartlarının da etkisiyle ıspanak, Tokat'ta marketlerde 5,45 lira, pazarlarda ise 4-5 lira arasında değişen fiyatlarda satılmaya başladı.

"5 LİRAYA DAHA RAHAT SATILIYOR"

Manav Ertuğrul Polat, ıspanak fiyatlarında sert düşüşün ardından bugünlerde büyük oranda artış yaşandığını söyledi. Hava şartlarında dolayı ıspanak üretimin azalması nedeniyle fiyatların tavan yaptığını ifade eden Polat, "Bundan birkaç ay önce 2 liraya satamıyorduk, 5 liraya daha rahat satılıyor" dedi.

"HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE FİYATLAR YÜKSELDİ"

Polat hava şartlarına bağlı olarak ıspanak fiyatlarının yükseldiğini belirterek, "Ispanak üreten bir kişinin 10 dönüm ekili alanı varsa bu 8'e düştü. Açık alanda yetişen ıspanaklar soğuktan yandı. Serada yetişen ıspanaklar güzel onunda fiyatı arttı" diye konuştu.

"BU FİYATA ISPANAK ALMAM"

Marketten sebze meyve alışveriş yapan Fevzi Altun ise ıspanak fiyatları birkaç ay önce 2-2,5 lira olduğuna dikkat çekip, "Fiyatları uçmuş, bu fiyata ıspanak almam, başka sebze alırım. Ama onların fiyatı da yükselmiş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA