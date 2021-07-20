İflastan kurtulmak için Galatasaray'ı bekliyorlar! Stanciu transferinden alacakları payla hayata dönecekler

Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Nicolae Stanciu transferini gerçekleştirirse futbolcunun yetiştiği Unirea Alba Iulia kulübünü adeta hayat verecek. Mali problemler yaşayan ve iflasın eşiğine gelen Romanya 3. Lig ekibi, Stanciu'nun satışından gelecek payla iflastan kurtulmanın planlarını yapıyor. Kulübün başkanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sezon başlangıcını erteledik ve Pazartesi buluşmak üzere sözleştik. Stanciu'nun transferini bekliyoruz" dedi.