İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak
T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere mütercim pozisyonuna İngilizce dilinden giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacak.
24.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:10
T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere mütercim pozisyonuna İngilizce dilinden giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Kaynak: Dunya.com