İçişleri Bakanı Soylu: "Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kripto para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kripto para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımadığını açıkladı.

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı