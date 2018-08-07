Icbc Turkey'in Yönetim Kurulu Başkanlığına Yeni İsim

ICBC Turkey'nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Xiangyang Gao, ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı.

Dünyanın en büyük ticari bankalarından olan ICBC'nin Türkiye iştiraki ICBC Turkey'nin Yönetim Kurulu Başkanı Keen Xu'nun görev süresinin dolması ve grup içerisinde başka bir göreve atanması nedeniyle ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Xiangyang Gao getirildi. Mayıs 2015 tarihinden bu yana ICBC Turkey Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Xiangyang Gao, ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine başladı.

Xiangyang Gao kimdir?

1997 yılında Pekin Üniversitesi Uluslararası Finans Lisans Programından, 2004 yılında Pekin Üniversitesi Yönetim Yüksek Lisans Programından (MBA) mezun olmuştur. 1997 yılında Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)'de çalışmaya başlayan Xiangyang Gao, Aralık 2012 tarihi itibariyle ICBC Fujian Şubesi'nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu zaman zarfında ICBC Genel Merkezde İnsan Kaynakları Departmanı'nda Üst Düzey Yönetici, Uluslararası Ticaret Departmanı'nda Başkan Yardımcısı ve Başkan, Ningde City Şubesi'nde Başkan Yardımcısı ve Başkan görevlerini üstlenmiştir. 22.05.2015 tarihinde ICBC Turkey'de Genel Müdür olarak başladığı görevini Yönetim Kurulu Üyeliği göreviyle birlikte 24.07.2018 tarihine kadar sürdürmüştür. 24.07.2018 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda 22.05.2015 tarihinden itibaren ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. - İSTANBUL