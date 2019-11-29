IC İçtaş'ın Rusya'daki otoyol projesini Putin açtı

29.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:46

IC İçtaş İnşaat, Rusya Federasyonu'nun en büyük yatırımlarından biri olan "M-11 Moskova – St. Petersburg Ekspres Yolu" projesinin 169 km'lik 7. ve 8. kesimlerinin inşaatını tamamladı. Projenin açılışı Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleştirildi.