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IC İçtaş'ın Rusya'daki otoyol projesini Putin açtı

IC İçtaş İnşaat, Rusya Federasyonu'nun en büyük yatırımlarından biri olan "M-11 Moskova – St. Petersburg Ekspres Yolu" projesinin 169 km'lik 7. ve 8. kesimlerinin inşaatını tamamladı.

29.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:46
IC İçtaş'ın Rusya'daki otoyol projesini Putin açtı

IC İnşaat, Federasyonu'nun en büyük yatırımlarından biri olan "M-11 Moskova – St. Petersburg Ekspres Yolu" projesinin 169 km'lik 7. ve 8. kesimlerinin inşaatını tamamladı. Projenin açılışı Rusya Federasyonu Devlet Başkanı 'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: Dunya.com

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