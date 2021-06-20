İç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna Avrupa basını sansür uyguladı
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İç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna Avrupa basını sansür uyguladı

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İtalya'da EURO 2020 için yapılan programda spor sunucusu Paola Ferrari'nin canlı yayında bacak bacak üstüne atarken iç çamaşırı giymediği görüldü ve kanal zor anlar yaşadı. Ferrari'nin görüntüsü hemen sosyal medyaya düştü. Avrupa basını, bu görüntüleri sansürleyerek vermek zorunda kaldı. Ferrari, "İnsanlar şampiyonadaki VAR skandallarıyla ilgilenmesi gerekirken iç çamaşırıma kafayı taktı" diye konuştu.

İtalya'da EURO 2020 için yapılan programda spor sunucusu Paola Ferrari, canlı yayında bir bacağını diğerinin üstüne attığı sırada iç çamaşırı giymediği görüldü ve bu hemen gündem oldu. Olaydan sonra izleyiciler, Paola'yı Sharon Stone'a özenmekle suçladı.

"CİDDİYE ALMIYORUM"

Paola bu konuyla ilgili, "Hiç ciddiye almıyorum. İnsanlar şampiyonadaki VAR skandallarıyla ilgileneceğine benim iç çamaşırımı konuşuyor. Ben iç çamaşırı giydim" diye konuştu. Sosyal medyada sunucunun bacağına yaptırdığı dövmeyi gösterme amacında olduğuyla ilgili suçlamalar da yapıldı.

İç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna Avrupa basını sansür uyguladı
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