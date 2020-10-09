Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu
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Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu

09.10.2020 20:18 | Son Güncelleme: 09.10.2020 20:27

Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic, koronavirüsü yendi. 39 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan hastalığı atlattığını koronavirüse küfür ederek açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, yeni tip koronavirüs hastalığını atlattı.

Çizme ekibi, Ibrahimovic'e yapılan son koronavirüs testinin negatif çıktığını ve karantina sürecinin sona erdiğini açıkladı.

Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu

"TANRI SENİN İÇİN GELİYOR"

Kulübün yaptığı açıklamanın ardından Ibrahimovic'ten ses getirecek bir paylaşım geldi. Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan ve 7 milyona yakın takipçisi bulunan yıldız oyuncu, paylaşımında "Karantina bitti. Sağlık yetkilileri karantinanın bittiğini söyledi" diyerek "Covid'i s.... ve Tanrı senin için geliyor" etiketlerini kullandı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu
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