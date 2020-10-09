Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu

Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic, koronavirüsü yendi. 39 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan hastalığı atlattığını koronavirüse küfür ederek açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, yeni tip koronavirüs hastalığını atlattı.

Çizme ekibi, Ibrahimovic'e yapılan son koronavirüs testinin negatif çıktığını ve karantina sürecinin sona erdiğini açıkladı.

"TANRI SENİN İÇİN GELİYOR"

Kulübün yaptığı açıklamanın ardından Ibrahimovic'ten ses getirecek bir paylaşım geldi. Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan ve 7 milyona yakın takipçisi bulunan yıldız oyuncu, paylaşımında "Karantina bitti. Sağlık yetkilileri karantinanın bittiğini söyledi" diyerek "Covid'i s.... ve Tanrı senin için geliyor" etiketlerini kullandı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.