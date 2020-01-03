Ibrahimovic'in PSG'yle İlk Ligue 1 Golü

03.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:19

2012 yazında Milan'dan PSG'ye transfer olan Zlatan Ibrahimovic, ilk defa forma giydiği Ligue 1'deki ilk golüne de ilk maçında ulaştı. Lorient karşısında geriye düşen takımını beraberliğe taşıyan Ibrahimovic, 113 golle tamamlayacağı Ligue 1 rekorunu başlattı.