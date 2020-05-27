İbrahim Üzülmez: Şampiyonluğun En Büyük Adayıyız
Oynanayamadıkları 6 maçı bir an önce oynamak istediklerini söyleyen Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez oyuncuların performansına ilişki yaptığı değerlendirmede şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını belirtti.
27.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:11
Oynanayamadıkları 6 maçı bir an önce oynamak istediklerini söyleyen Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez oyuncuların performansına ilişki yaptığı değerlendirmede şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını belirtti.
Kaynak: Dugout