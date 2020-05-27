İbrahim Üzülmez: Şampiyonluğun En Büyük Adayıyız Oynanayamadıkları 6 maçı bir an önce oynamak istediklerini söyleyen Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez oyuncuların performansına ilişki yaptığı değerlendirmede şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını belirtti.

Oynanayamadıkları 6 maçı bir an önce oynamak istediklerini söyleyen Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez oyuncuların performansına ilişki yaptığı değerlendirmede şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını belirtti. Kaynak: Dugout