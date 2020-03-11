İbrahim Üzülmez: "Puan Kaybına Tahammülü Olmayan Maçlar Oynayacağız." TFF 1.Lig'te 28. hafta mücadelesinde Bursaspor, Boluspor ile Timsah Arena'da karşılaşacak. Ligte zirve mücadelesi veren Bursaspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, maç ile ilgili açıklamalarda bulundu. Üzülmez, ligde son dönemece girdiklerini ve puan kaybına tahammül olmadığını söyledi.

TFF 1.Lig'te 28. hafta mücadelesinde Bursaspor, Boluspor ile Timsah Arena'da karşılaşacak. Ligte zirve mücadelesi veren Bursaspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, maç ile ilgili açıklamalarda bulundu. Üzülmez, ligde son dönemece girdiklerini ve puan kaybına tahammül olmadığını söyledi. Kaynak: Dugout