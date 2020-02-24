İbrahim Üzülmez’den hücum hattına uyarı
Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Altay maçının zirveye tutunma adına önemli olduğuna dikkat çekti. Beklentilerinin altında kalan Selezynov ve Serdar Özkan ile görüşeceğini vurgulayan deneyimli teknik adam Kubilay’a ‘beden dilini pozitife çevir’ uyarısında bulundu.
24.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:21
Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Altay maçının zirveye tutunma adına önemli olduğuna dikkat çekti. Beklentilerinin altında kalan Selezynov ve Serdar Özkan ile görüşeceğini vurgulayan deneyimli teknik adam Kubilay'a 'beden dilini pozitife çevir' uyarısında bulundu.
Kaynak: Dugout
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