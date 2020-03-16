İbrahim Üzülmez, Boluspor Maçı Sonrası Açıklamalarda Bulundu TFF 1.Lig'in 26. haftasında evinde Boluspor'u ağırlayan Bursaspor Timsah Arena'da oynanan maçı 1-1 berabere tamamladı. Maçtan sonra basın toplantısı düzenleyen teknik direktör İbrahim Üzülmez, maça iyi başladıklarını ancak basit hatalar yaptıklarını, beraberliğin Bursaspor için kayıp olduğunu söyledi.

TFF 1.Lig'in 26. haftasında evinde Boluspor'u ağırlayan Bursaspor Timsah Arena'da oynanan maçı 1-1 berabere tamamladı. Maçtan sonra basın toplantısı düzenleyen teknik direktör İbrahim Üzülmez, maça iyi başladıklarını ancak basit hatalar yaptıklarını, beraberliğin Bursaspor için kayıp olduğunu söyledi. Kaynak: Dugout