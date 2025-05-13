Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın katıldığı bir davette oyuncu Burak Özçivit'e takındığı tavır sosyal medyada gündem oldu. Davette herkesle samimi bir şekilde kucaklaşan Ömer Kutluay, kendisine doğru yönelene Burak Özçivit ile yalnızca tokalaşmakla yetindi. İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay kaç yaşında, boyu kaç?

ÖMER KUTLUAY KİMDİR?

Ömer Kutluay 27 Mart 2009 yılında doğmuştur.

Ömer Kutluay kariyerine Anadolu Efes altyapısında sürdürüyordu. Genç yıldız Real Madrid'e transfer oldu.

Byu 1.93 metredir.