TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella'nın imza töreninde "Tarihin en ahlaklı kadrosu" ifadesini kullandı. Bu sözlerinin ardından eski futbolculardan tepki alan Hacıosmanoğlu, ifadesinin yanlış anlaşıldığını belirterek affını istedi. Hacıosmanoğlu, "Öyle bir düşünce kalbimde yok, beni tanıyanlar bilir. Dil sürçmesi olduysa, eski futbolcularımızdan özür dilerim" dedi. İbrahim Hacıosmanoğlu "Tarihin en ahlaklı kadrosu" dedi mi?

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU "TARİHİN EN AHLAKLI KADROSU" DEDİ Mİ?

Burada milli takım için övgü dolu sözler sarf eden Hacıosmanoğlu, "Tarihin en yetenekli kadrosuna sahibiz. Bununla birlikte tarihin en ahlaklı, en nezih kadrosu. Hocamla beraber başarıya ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Bu sözlerinin ardından eski futbolculardan mesaj geldiğini belirten Hacıosmanoğlu, sözleri nedeniyle affını istedi. Hacıosmanğlu, "Eski futbolcularımız 'En ahlaklı kadro' sözümden rahatsız olmuş sanırım, 'Ahlaksız mıyız?' diye tepki göstermişler. Öyle bir düşünce kalbimde yok, beni tanıyanlar bilir. Dil sürçmesi olduysa, eski futbolcularımızdan özür dilerim. Tarihin en yetenekli ve karakterli kadrosu diyorum. Türk Milli Takımı'nın formasını onuru ve şerefini giymiş futbolcuları her zaman takdir ile anacağız" ifadelerini kullandı.