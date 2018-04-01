Ibm'in Dönüşümde Tek Mimari Çözümü Nedir?

IBM Müşteri Teknik Danışmanı Kıvanç Uslu, IBM'in dönüşümde tek mimari çözümünün ne olduğunu Wise TV'ye anlattı.

Uslu, tek mimari çözümü için öncelikle bir bulut altyapısına sahip olunması gerektiğini, bunun üstünde yapısal ve yapısal olmayan verilerin olması gerektiğini, yapay zeka servisleri ve son olarak güvenlikte, sağlıkta ve finansalda çalışan uygulamaların olması gerektiğini belirtti ve ekledi: "Bu dört alanı tek bir mimari altında sunuyoruz ve bu mimariyi farklı ürünlerle, farklı çözümlerle ve IBM hizmetleriyle veya çözüm ortaklarımızın hizmetleriyle müşterilerimize çözümler oluşturabiliyoruz."