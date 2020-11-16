Iberostar Tenerife - Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray basketbol maçı saat kaçta? Iberostar Tenerife Galatasaray canlı izle!
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Iberostar Tenerife - Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray basketbol maçı saat kaçta? Iberostar Tenerife Galatasaray canlı izle!

16.11.2020 18:03 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:07
Iberostar Tenerife - Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray basketbol maçı saat kaçta? Iberostar Tenerife Galatasaray canlı izle!

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçı ile karşı karşıya gelecek takımlar Iberostar Tenerife ile Galatasaray! Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, A grubundaki 3. maçında yarın İspanya'nın Iberostar Tenerife ekibine konuk olacak.

Gruptaki ilk maçında İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'ye yenilen Galatasaray, ikinci maçında Danimarka'nın Bakken Bears ekibini mağlup etti. Iberostar Tenerife de Galatasaray gibi grupta bir galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Iberostar Tenerife - Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta? Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde!

IBEROSTAR TENERIFE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Iberostar Tenerife ile Galatasaray arasındaki FIBA Şampiyonlar Ligi maçı, A Spor , Tivibu Spor 2 kanalında canlı yayınlanacak.

IBEROSTAR TENERIFE GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Iberostar Tenerife-Galatasaray Maçı 17 Kasım Salı günü oynanacak.

IBEROSTAR TENERIFE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Iberostar Tenerife-Galatasaray Maçı 22:00'de başlayacak.

IBEROSTAR TENERIFE GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Iberostar Tenerife ile Galatasaray arasındaki FIBA Şampiyonlar LigiMaçı Pabellón Insular Santiago Martín, San Cristóbal de La Laguna'da oynanacak.

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