İBB teklif etmekten, UKOME reddetmekten bıkmadı! Bin adet yeni taksi teklifi 9. kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından getirilen, kentte bin adet yeni taksinin hizmete alınması teklifi, Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında dokuzuncu kez reddedildi.

MURAT ONGUN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Kaliteli ve yeni taksi talebi, kasıtlı olarak üye dağılımı değiştirilmiş UKOME toplantısında Bakanlık yetkililerinin blok oyu ile 9. kez reddedilmiştir. İstanbulluların bilgisine" diyerek paylaşım yaptı.

"SİZLER BİZİ VATANDAŞLA DÜŞMAN ETTİNİZ"

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise toplantıda, "Sizler bizi vatandaşla düşman ettiniz. 15 Temmuz'da köprülere ilk biz çıktık. Kızılay'ın kan stoku azaldığı zaman ilk önce taksici esnafı gidip kan veriyor. Taksilerde doğum yapan bayanlar, hanımefendiler var. Medya iki üç tane kötü taksiciyi alıp PR çalışması yapıyor ve sektörü kötülüyor" dedi.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ DE RET OYU KULLANDI

Oylamada bakanlık temsilcileri ile aynı zamanda esnaf odası temsilcileri ret oyu kullandığı için yeni taksi teklifi oy çoğunluğuyla reddedilmiş oldu.

19 Şubat 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle UKOME'nin yapısının değişiklik yapılmıştı. Daha önce UKOME'de 11'i İBB, 10'u hükümet tarafından belirlenen 21 üye bulunuyordu. Şu anda ise UKOME'nin 27 üyesi bulunuyor. Bu üyelerin 11'i İBB'den 16'sı ise hükümet tarafından belirleniyor.

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