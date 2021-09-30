İBB teklif etmekten, UKOME reddetmekten bıkmadı! Bin adet yeni taksi teklifi 9. kez reddedildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İBB teklif etmekten, UKOME reddetmekten bıkmadı! Bin adet yeni taksi teklifi 9. kez reddedildi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME'de dokuzuncu kez reddedildi. UKOME toplantısında konuşan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Sizler bizi vatandaşla düşman ettiniz. 15 Temmuz'da köprülere ilk biz çıktık. Kızılay'ın kan stoku azaldığı zaman ilk önce taksici esnafı gidip kan veriyor. Taksilerde doğum yapan bayanlar, hanımefendiler var. Medya iki üç tane kötü taksiciyi alıp PR çalışması yapıyor ve sektörü kötülüyor" sözleriyle taksi artışına ihtiyaç olmadığını savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından getirilen, kentte bin adet yeni taksinin hizmete alınması teklifi, Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında dokuzuncu kez reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Kaliteli ve yeni taksi talebi, kasıtlı olarak üye dağılımı değiştirilmiş UKOME toplantısında Bakanlık yetkililerinin blok oyu ile 9. kez reddedilmiştir. İstanbulluların bilgisine" diyerek paylaşım yaptı.

İBB teklif etmekten, UKOME reddetmekten bıkmadı! Bin adet yeni taksi teklifi 9. kez reddedildi

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise toplantıda, "Sizler bizi vatandaşla düşman ettiniz. 15 Temmuz'da köprülere ilk biz çıktık. Kızılay'ın kan stoku azaldığı zaman ilk önce taksici esnafı gidip kan veriyor. Taksilerde doğum yapan bayanlar, hanımefendiler var. Medya iki üç tane kötü taksiciyi alıp PR çalışması yapıyor ve sektörü kötülüyor" dedi.

Oylamada bakanlık temsilcileri ile aynı zamanda esnaf odası temsilcileri ret oyu kullandığı için yeni taksi teklifi oy çoğunluğuyla reddedilmiş oldu.

19 Şubat 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle UKOME'nin yapısının değişiklik yapılmıştı. Daha önce UKOME'de 11'i İBB, 10'u hükümet tarafından belirlenen 21 üye bulunuyordu. Şu anda ise UKOME'nin 27 üyesi bulunuyor. Bu üyelerin 11'i İBB'den 16'sı ise hükümet tarafından belirleniyor.

İBB teklif etmekten, UKOME reddetmekten bıkmadı! Bin adet yeni taksi teklifi 9. kez reddedildi
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Bergen Demet Özdemir Mustafa Keser Serenay Sarıkaya
Spor Abdullah Avcı Mario Balotelli Oğuzhan Özyakup Valentin Rosier Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İBB teklif etmekten, UKOME reddetmekten bıkmadı! Bin adet yeni taksi teklifi 9. kez reddedildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:38:17. #1.17#