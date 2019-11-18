İBB Sözcüsü Murat Ongun: İmamoğlu'nun yeni makam aracı alacağı iddiası doğru değil
Haberler » Güncel » İBB Sözcüsü Murat Ongun: İmamoğlu'nun yeni makam aracı alacağı iddiası doğru değil - Haber

İBB Sözcüsü Murat Ongun: İmamoğlu'nun yeni makam aracı alacağı iddiası doğru değil

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir makam aracı alacağı iddialarını sosyal medya hesabından açıklama yaparak yalanladı.

18.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:02
İBB Sözcüsü Murat Ongun: İmamoğlu'nun yeni makam aracı alacağı iddiası doğru değil

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı 'nun yeni bir makam aracı alacağı iddia edilmişti. Söz konusu iddialara ilişkin (İBB) Sözcüsü 'dan açıklama geldi. Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun yeni makam aracı alacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"YAKIT GİDERİNİ DE KENDİSİ KARŞILIYOR"

İBB Sözcüsü Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir makam aracı alacağı iddiası doğru değildir. Başkanımız şahsına ait aracı yakıt giderini de kendisi karşılayarak kullanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et