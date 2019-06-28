İBB önünde İmamoğlu aleyhinde bildiri okuyanlar konuştu: Talimatla oradaydık

Posta yazarı Tolga Işık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde Ekrem İmamoğlu aleyhinde bildiri okuyanların açıklamalarını aktardı. Işık, bildiri okuyanların "Bize ne için orada olacağımız söylenmedi. Talimatla oradaydık" dediğini paylaştı.

Posta yazarı Tolga Işık, "İBB'de genel af yok" başlığıyla yayımlanan yazısında belediye önünde bildiri okuyanların açıklamalarını paylaştı. Işık, şu ifadeleri kullandı:

"MECBUREN GİTTİK"

"İBB önünde bildiri okuyan çalışanlardan iki gündür mesajlar yağıyor. Diyorlar ki 'Bize ne için orada olacağımız söylenmedi. Şu saatte burada olacaksınız olmazsanız işinizden olursunuz diye talimat geldi. Mecburen gittik.'

Doğru mu değil mi, işler terse dönünce mi böyle söylüyorlar bilemem. Ama kendilerinden gelen bilgi aynen bu. Muhtemelen bu eylemleriyle ilgili İBB'de bir disiplin süreci başlatılacaktır. Sürecin sonunda çalışanlar tehditle oraya getirildiyse tehdit edenlere, gönüllü geldilerse bizzat kendilerine ceza verilebilir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçim süreci sürerken İmamoğlu aleyhinde miting düzenleyen çalışanları yaptıkları açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de israf olduğunu söyleyerek 'algı operasyonu' yaptığını dile getirmişti.

Ekrem İmamoğlu karşıtı ifadelerle kaleme alınan bildiriyi grup adına okuyan ünlü trafik uzmanı İBB çalışanı Murat Kazanasmaz'ın açıklaması İBB'nin basın bürosundan çalışanlara çağrıda bulunarak duyurulmuş, açıklama İBB tarafından canlı yayınlanmıştı.

Ekrem İmamoğlu karşıtı miting düzenleyen belediye çalışanlarının akıbetinin ne olacağı çeşitli kesimler tarafından merak konusu olmuştu. Tolga Işık da söz konusu iddiayı İmamoğlu'na sorduğunu aktarmıştı. İmamoğlu, şu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim hiç kimseye bir kinim yok. Olamaz da. İstanbul'a dair hayallerim var, bir an önce görevimin başına geçip bu hayalleri gerçekleştirmek istiyorum. Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez benim. Tüm çalışan kardeşlerim şunu bilsin: Ekmeğinin peşinde koşan, bulunduğu yere bileğinin hakkıyla gelmiş, iş ahlakı ve hukukuna uygun davranan herkesin başımın üstünde yeri var."