İBB'nin üst yönetimi tanıtıldı! İşte İmamoğlu'nun yeni kadrosu

08.08.2019 10:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB üst yönetimini tanıttı.

İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, "21. yüzyıla yakışan ve bu çağın gereklerin yerine getiren, özellikle şehrimizde yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe dair umutlarını yeşerten bir anlayışla bu kenti yönetmek... Yeni nesil bir siyaset anlayışıyla bu kentin yöneticiliğini yapmak, bu anlayışla bu kente hizmet etmek yerel demokrasiyi en üst seviyede tutarak yerel demokrasi anlayışıyla bu şehri yönetmek bizim esas bakışımız olacaktır" diye konuştu.

İstanbul için seferberlik dönemi başlattıklarını ifade eden İmamoğlu, "Ekonomiden başlamak üzere yönetim anlayışından başlamak üzere bir seferberlik dönemi başlattığımızı asla ve asla unutmamalıyız. Özellikle bu kaynakları iyi kullanmaya bu şehrin fırsatlarını ve yeni kaynaklarını yine bu şehrin yönetimine, gündemine katmayı unutmamalıyız. Aynı zamanda ihmal edilmiş kendi bulunduğunuz alanda gedikler açılmış, görünmez birtakım yöntemlerle gelir kaybına uğrayan kurumlarınızın derhal bu açıklarını ve gediklerini kapatmayı ve bu şehrin gelirine gelir katmayı ihmal etmemeliyiz" dedi.

İBB'NİN GENEL SEKRETERİ YAVUZ ERKUT OLDU

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından İBB'nin yeni yönetimi tanıtıldı. İBB'nin Genel Sekreteri Yavuz Erkut olurken genel sekreter yardımcıları Şengül Altan Arslan, Yeşim Meltem Şişli, İbrahim Orhan Demir, Mehmet Çakılcıoğlu, Murat Kalkanlı, Murat Yazıcı, Turgut Tuncay Önbilgin oldu.

İşte İBB'nin üst yönetimi:

- Genel Sekreter - Yavuz Erkut

- Genel Sekreter Yardımcısı - Şengül Altun Kasnak

- Genel Sekreter Yardımcısı - Yeşim Meltem Çiftçi

- Genel Sekreter Yardımcısı - İbrahim Orhan Demir

- Genel Sekreter Yardımcısı - Mehmet Çakılcıoğlu

- Genel Sekreter Yardımcısı - Murat Kalkanlı

- Genel Sekreter Yardımcısı - Murat Yazıcı

- Genel Sekreter Yardımcısı - Turgut Tuncay Önbilgin

- Başkan Danışmanı - Murat Ongun

- Başkan Danışmanı - Ertan Yıldız

- Başkan Danışmanı - Yiğit Oğuz Duman

- İETT Genel Müdürü - Ahmet Bağış

- BELBİM - Yücel Karadeniz

- BELTUR - Ömer Güçlü Şenerer

- BİMTAŞ - Nazım Akkoyun

- Boğaziçi Yönetim - Ethem Pişkin

- Enerji AŞ - Asaf Değirmenci

- Halk-Ekmek - Salih Bekaroğlu

- Güvensu-Hamidiye - Sertaş Nişli

- İSBAK - Bahattin Yetkin

- İSFALT - Burak Sain

- İSKİ - Fatih Turan

- İSPARK - Murat Çakır

- İSTAŞ - Mustafa Canlı

- İsgüven - Ahmet Canbuğday

- İSTON - Ziya Gökmen Tokay

- İstemkon - Nihat Narin

- KİPTAŞ - Ali Kurt

- Kültür AŞ - Serdal Taşkın

- Medya AŞ - İpek Elif Atayman

- Spor AŞ - İzzet Renay Onur

- Şehir Hatları - Sinem Eletaş

- UGETAN - İbrahim Edin

Kaynak: DHA