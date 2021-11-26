İBB'nin 5 bin taksi teklifi UKOME'de 11. kez reddedildi - Haberler Ekonomi
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İBB'nin 5 bin taksi teklifi UKOME'de 11. kez reddedildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi
İBB'nin 5 bin taksi teklifi UKOME'de 11. kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taksi sorununu çözmeye yönelik 5 bin ek taksi önerisi UKOME'de 11'inci kez reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İbb ), kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı.

YENİDEN OYLANDI

Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedeflenirken söz konusu teklif UKOME toplantısında yeniden oylandı.

11. KEZ REDDEDİLDİ

Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Sinan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kasım ayı toplantısında yeni taksi teklifi 11. kez oylamaya sunuldu. Toplantıda oylanan 5 bin taksi projesi oy çokluğu ile reddedildi. Daha önce de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme alınan teklif, 10 kez reddedilmişti.

Servet Uzun
Servet Uzun
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