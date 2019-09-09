İBB Meclisi'nde gergin anlar! AK Partili Gürsu, İBB yönetimini topa tuttu

09.09.2019 11:26

İBB Meclisi'nde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili olan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Gürsu, Yenikapı'da toplanan araçlar konusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimine yüklendi.

Yenikapı'da toplanan araçlar için şov diyen Gürsu, "Hizmet fazlası araç elbette bir kamu kurumunda fazla ise bu kamu kurumunu yöneten kişi hizmet fazlası araçları elden çıkarması gerekir. Ancak hizmet fazlası araç neye göre belirleniyor. Eğer hiç bir şey yapmayacaksanız. Bütün araçlar hizmet fazlasıdır." dedi.

Mehmet Tevfik Gürsu

Gürsu'nun açıklamalarından satır başları:

"TOPLAYABİLDİĞİNİZ ARAÇ SAYISI 730"

"İBB'de 643 yöneticiye 1717 makam aracı verilmiş denildi. Bu makam araçları nerede? Allah aşkına makam araçları Yenikapı'dakiler mi? 643 yöneticiye 1717 makam aracı bulunmayınca, bunlar hizmet fazlası araçlar dediniz. Yenikapı'ya toplayabildiğiniz araç sayısı 730. Topladıktan sonra baktınız ki tepki aldınız, gece operasyonlarla kamyonetleri geri çektiniz. Bu kamyonetler kimin makam aracıydı acaba?

"3 KATI FAZLASINA KİRALANMIŞ"

730 tane hizmet fazlası araç tespit ettiniz. 2 Ağustos tarihinde İSKİ'de alınan 997 aracı niye aldınız. Hem de bizim dönemimizde 1400 liraya kiralanan yeni dönemde 3 bin 341 liraya kiralanmış. 3 katı fazlasına kiralanmış.

"HİÇ BİR ŞEY YAPMAYACAKSANIZ, BÜTÜN ARAÇLAR HİZMET FAZLASIDIR"

Hizmet fazlası araç elbette bir kamu kurumunda fazla ise bu kamu kurumunu yöneten kişi hizmet fazlası araçları elden çıkarması gerekir. Ancak hizmet fazlası araç neye göre belirleniyor. Eğer hiç bir şey yapmayacaksanız, bütün araçlar hizmet fazlasıdır.

"SİZİN HİZMET ETMEK GİBİ BİR DERDİNİZİN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Evde bakımın, sağlık hizmetlerinin, zabıta araçlarının neye göre fazla olduğunu tespit ettiniz. Bundan sonra zabıta görevi yapmayacak mısınız? Bundan sonra sağlık hizmeti vermeyecek misiniz? Bundan sonra vatandaşın ayağına hizmet götürmeyecek misiniz? O zaman bu araçlar gerçekten hizmet fazlası, bu araçların hepsini teslim edebilirsiniz. Çünkü sizin hizmet etmek gibi bir derdinizin olmadığı ortaya çıktı."