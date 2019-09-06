İBB'den yeni araç kiralama ihalesine yalanlama

06.09.2019 09:37

AK Parti döneminde kiralanan ve ihtiyaç fazlası olduğu belirtilen 1700'ün üzerindeki aracın Yenikapı'daki alanda toplanması devam ederken, bu araçlara 8 yılda ödenen kiralama bedelinin ise 2 milyar 2 milyon lirayı bulduğu ortaya çıktı.

İsraf tartışmaları sürerken, 175 araçlık yeni bir araç kiralama ihalesi yapılacağı iddia edildi. 5 aylığına yapılacak kiralama ihalesinin talimatının da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından verildiği öne sürüldü. Söz konusu iddia İBB yönetimi tarafından anında yalanlandı.

"İDDİAYA KONU TÜM BEYANLAR GEÇERSİZDİR"

İBB Sözcüsü Murat Ongun, büyükşehirin 4 Ağustos'ta araç ihalesi yaptığı iddialarıyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bazı medya kuruluşlarına yapılan açıklamalarda dile getirilen 4 Ağustos 2019 tarihli araç ihalesi, İBB yönetimimiz tarafından tespit edildiği an iptal edilmiş olup, herhangi bir alım yapılmamıştır. Doğal olarak iddiaya konu tüm beyanlar geçersizdir."