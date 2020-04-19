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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Ekonomi, Güncel

İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin satamadığı ürünleri satın alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtma kararı aldı.

19.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:07
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başlattığı çalışmayla çiftçinin satamadığı ürünü hal fiyatı üzerinden satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Muhtarlıklar ve Gıda Dairesi Müdürü Ahmet Atalık, bu destekle salgınla mücadele döneminde İstanbulluların gıda ihtiyacını karşılamada ve çiftçinin üretimine devam etmesini sağlamada önemli adımlar atmış olacaklarını belirtti.

ÇİFTÇİYE HİBE YAPILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, destek sürecinde, tohum, fide, tarım ilacı, gübre ve damla sulama gibi çiftçiye maliyet yükü olan kalemlerde hibe yapılacağını açıkladığını aktaran Atalık, "Üretimin her aşamasında çiftçiler ziraat mühendislerinden bilgi ve destek alabilecek. Çiftçi ürünü istediği gibi satabilecek, satamadığı koşulda İBB devreye girecek ve çiftçinin ürününü, hal fiyatı üzerinden satın alacak. Alınan ürün de ihtiyacı olan ailelere ücretsiz dağıtılacak. Bununla çok önemli bir sosyal amaç, güçlü bir yardımlaşma sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Atalık, hibelerle tarımsal üretimde çiftçinin önemli maliyet yükü ortadan kalkarken, kentin toprağı ile en iyi şekilde uyum sağlayacak domates, salatalık, biber, patlıcan ve karpuz tohum veya fidelerinin çiftçilere verileceğini anlattı.

UZMAN ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ÇİFTÇİYİ YÖNLENDİRECEK

Uzman ziraat mühendislerinin üretimin her aşamasında çiftçinin bilinçli üretim yapması için yönlendirici görev üstleneceğini vurgulayan Atalık, mühendislerin sebze ve meyve tarımı yapılan yerlerde mahalle muhtarları ve çiftçilerle görüşmelere başladığını bildirdi.

Atalık, şunları kaydetti: "Proje yaklaşık 1500 dekar alanda uygulanacak. Fide ve tohumlarımızı 1-15 Mayıs aralığında toprakla buluşturarak projemizi başlatmış olacağız. Hibeler, muhtarlık ve kooperatiflere kayıt yaptıran çiftçilere dağıtılacak. Çiftçilerimizin, aynı zamanda 0505 474 32 35 irtibat numarasından kayıt yaptırması da mümkün olacak."

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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