İBB Başkanı'nın engelliler merkezi yapmak istediği İSKİ'ye ait arazi, Eyüpsultan Belediyesi'ne tahsis edildi

30.11.2019 08:39 | Son Güncelleme: 30.11.2019 08:48

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazların AK Partili ilçe belediyelerine devredilmesine ilişkin yeni bir karar daha alındı. 28 Kasım tarihli İSKİ Genel Kurulu'nda daha önce AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu tarafından verilen önerge gündeme geldi. Önergede mülkiyeti İBB'ye bağlı İSKİ'ye ait Eyüpsultan'daki yaklaşık 80 dönümlük arazinin bedelsiz olarak ilçe belediyesine tahsisi istendi. Talep, İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Talebe ilişkin hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunda mülkiyeti İSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait olan yaklaşık 68 dönümlük arazi ve üzerindeki park, sosyal tesis ile nikah salonunun 10 yıl süreyle bedelsiz olarak Eyüpsultan Belediyesi'ne tahsis edilmesi uygun bulundu. Aynı ilçede yüzde 14,90 hissesi İSKİ'ye ait olan ve üzerinde belediye hizmet binası bulunan 12.5 dönümlük parsel üzerindeki İSKİ hissesi de 10 yıl süreyle bedelsiz şekilde Eyüpsultan Belediyesi'ne tahsis edilmesine onay verildi.

CHP SÖZCÜSÜ: İMAMOĞLU'NUN PROJESİ VAR

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, raporun mecliste oylanması sırasında söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, belediye binası ve tesislerin tahsisinde bir sorun olmadığını belirterek tahsis edilen parseller içinde Osmanlı Parkı'nın da bulunmasına karşı olduklarını söyledi. Balyalı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu parkta rekreasyon ve engelli merkezi projesi olduğuna dikkat çekerek "İBB Başkanı'nın projesini dikkate almadan 10 yıllığına ilçe belediyesine tahsis edilmesini doğru bulmuyoruz. Bu yatırımları engellemekten başka bir şey değil. Bu alan aynı zamanda iptal ettiğimiz Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yapılacağı alanın bir kısmını da kapsıyor" dedi.

"SATMAYA KALKARSINIZ DİYE TAHSİS ETTİK"

Hukuk Komisyonu'nun AK Partili Başkanı Muhammet Kaynar, "Arıtma tesisinden zaten vazgeçildi, oraya bir şey yapılmayacak. Satmaya kalkarsınız diye belediyeye tahsis ettik" diye konuştu.

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da "Osmanlı Parkı'nda İstanbul'un yararına bir proje geliştirilecekse Eyüpsultan Belediyesi, İBB Başkanı'na destek verir zaten" yorumunda bulundu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Bedelsiz tahsis kararı tartışmaların ardından oy çokluğu ile kabul edildi. İBB Meclisi'nin 27 Kasım tarihli oturumunda AK Parti grubunun oyları ile İBB'ye ait araziler üzerinde yine İBB tarafından yapılmış spor tesisleri ve kültür merkezleri AK Partili ilçe belediyelerine bedelsiz olarak verilmişti.

DAHA ÖNCE DE BEDELSİZ OLARAK VERİLMİŞTİ

Daha öncesinde de İBB Meclis'inde çoğunluğu bulunan AK Partili meclis üyelerinin oyları ile büyükşehire ait milyarlarca liralık mal varlığı, çoğunluğu AK Parti'de olan ilçe belediyelerine bedelsiz olarak verilmişti.