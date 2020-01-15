: İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul'la ilgili bir mektup verdi

15.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:41

Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" Ankara'da ATO Congresium'da düzenleniyor. Toplantının açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

İMAMOĞLU, ERDOĞAN'A ZARF UZATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı salonun bulunduğu binanın girişinde belediye başkanları karşıladı. Belediye başkanlarının arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir zarf uzattı.

SAMİMİ DİYALOGLAR DİKKAT ÇEKTİ

Zarfı alıp inceleyen Erdoğan ile İmamoğlu arasında gülüşmeler ve samimi diyaloglar yaşandı.

MEKTUP KANAL İSTANBUL İLE İLGİLİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha sonra yaptığı açıklamada verdiği mektubun Kanal İstanbul'la ilgili olduğunu açıkladı. İmamoğlu, "Mektubu okudu, çünkü yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" olarak tanımladığı ve "Ne derseniz deyin, biz bu projeyi gerçekleştireceğiz" diyerek kararlık vurgusu yaptığı Kanal İstanbul projesine muhalefet kanadı sıcak bakmıyor. İBB Başkanı İmamoğlu, projeyi "Facia, felaket" olarak tanımlıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a projenin tartışılması için sık sık çağrıda bulunuyor. Erdoğan ise muhalefeti "Daha önceki projelerimize de karşı çıkmıştınız" diyerek eleştiriyor.

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