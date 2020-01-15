İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul'la ilgili bir mektup verdi
"Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği zarf dikkat çekti. İmamoğlu, zarfın Kanal İstanbul ile ilgili olduğunu ve Erdoğan'ın yanlış bilgilendirildiğini düşündüğünü söyledi.
Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" Ankara'da ATO Congresium'da düzenleniyor. Toplantının açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
İMAMOĞLU, ERDOĞAN'A ZARF UZATTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı salonun bulunduğu binanın girişinde belediye başkanları karşıladı. Belediye başkanlarının arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir zarf uzattı.
SAMİMİ DİYALOGLAR DİKKAT ÇEKTİ
Zarfı alıp inceleyen Erdoğan ile İmamoğlu arasında gülüşmeler ve samimi diyaloglar yaşandı.
MEKTUP KANAL İSTANBUL İLE İLGİLİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha sonra yaptığı açıklamada verdiği mektubun Kanal İstanbul'la ilgili olduğunu açıkladı. İmamoğlu, "Mektubu okudu, çünkü yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
KANAL İSTANBUL TARTIŞMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" olarak tanımladığı ve "Ne derseniz deyin, biz bu projeyi gerçekleştireceğiz" diyerek kararlık vurgusu yaptığı Kanal İstanbul projesine muhalefet kanadı sıcak bakmıyor. İBB Başkanı İmamoğlu, projeyi "Facia, felaket" olarak tanımlıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a projenin tartışılması için sık sık çağrıda bulunuyor. Erdoğan ise muhalefeti "Daha önceki projelerimize de karşı çıkmıştınız" diyerek eleştiriyor.